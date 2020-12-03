Махачкала, , 11:34 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 11:00 3 декабря, превысило 19,3 тыс., сообщил федеральный оперативный штаб. Накануне в республике инфекцию выявили у 117 человек — это самый высокий суточный прирост в регионе с конца лета.

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За минувшие сутки в Дагестане выздоровел 81 пациент с COVID-19. Всего в республике к настоящему времени переболели более 17,3 тыс. человек, или свыше 89,7% лиц с подтвержденным диагнозом. Накануне в регионе умерли девять носителей инфекции, тем самым общее число жертв COVID-19 достигло 977.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера заразившийся коронавирусом врио главы Дагестана Сергей Меликов был переведен с амбулаторного лечения на стационарное «в целях предотвращения ухудшения здоровья». По информации пресс-службы администрации главы и правительства республики, самочувствие руководителя региона удовлетворительное.

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