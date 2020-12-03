Омск, 3 декабря 2020, 11:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявлено 247 новых носителей коронавируса, за весь период — 23 300. Об этом сообщили 3 декабря в областном оперштабе.
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Доля свободных коек в общем количестве развернутого коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 за сутки увеличилась на 0,4% — до 21,3%. Под наблюдением медицинских работников находятся 23 130 пациентов.
Выздоровели ещё 130 человек. За весь период в регионе вылечился 15 311 пациент. За прошедшие сутки в Омской области скончались еще семь пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 658 человек.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ежедневно в Омской области выявляют более 200 новых носителей коронавируса.
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