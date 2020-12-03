Рязань, , 11:34 — REGNUM Ещё 119 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области 3 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки, темп прироста составил 0,8%.

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В лечебных учреждениях находятся 528 пациентов с подтверждённым положительным тестом на инфекцию, из них 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В целом в Рязанской области зарегистрировано 14 418 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 12 406 человек, из них 301 выписан за истекшие сутки.

По данным федерального штаба от осложнений, вызванных инфекцией, скончались ещё два пациента. Всего в регионе отмечено 94 летальных исхода.