Челябинск, , 11:32 — REGNUM На территории Челябинской области функционируют 39 различных поисковых отрядов и групп. Об этом в обращении к населению в связи с Днём Неизвестного Солдата заявил губернатор Алексей Текслер,

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Он отметил, что в календаре памятных дат День Неизвестного солдата появился недавно. Однако память о безвестно погибших героях, почтение к их подвигу и благодарность живут в наших сердцах не одно десятилетие. На территории региона собирают свидетельства подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны, ведут архивную и исследовательскую. А поисковые группы и отряды действуют для того, чтобы каждый из неизвестных солдат — похороненный в братской могиле, пропавший без вести — обрёл заслуженную славу, имя и достойное последнее пристанище.

«Наш долг — помнить о них, чтобы каждый из нас мог с чистой совестью сказать: «Никто не забыт и ничто не забыто», — подчеркнул губернатор.