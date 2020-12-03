Салехард, , 11:31 — REGNUM На Ямале сокращается 225 коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Сворачивание ковидных коек в Ноябрьске, Лабытнанги, Аксарке и Надыме связано с тем, что большинство пациентов переносят COVID-19 в легкой форме и не нуждаются в госпитализации. В настоящее время в ЯНАО больными с COVID-19 занята 1331 койка. Резерв коечного фонда сохраняется на уровне 49,5%.

Врачи и медицинский персонал, ранее задействованные в оказании помощи больным с COVID-19, вернутся к работе в профильных стационарах.