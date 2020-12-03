Москва, , 11:31 — REGNUM Министерство юстиции России не удовлетворяет то, что происходит сегодня в авдокатуре, заявил глава ведомства Константин Чуйченко.

«То, что происходит на сегодняшний день в адвокатуре, нас, честно говоря, не удовлетворяет. Надо об этом честно и откровенно сказать», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Чуйченко подчеркнул, что необходимо думать и определять, в чём состоит суть отношений государства с адвокатурой, потому что адвокатура — «это институт гражданского общества, который выполняет квазигосударственную функцию по представлению интересов граждан в делах».

«Соответственно, мне кажется, что государство может спрашивать и контролировать, насколько выполняет должным образом адвокатура свои поставленные задачи», — резюмировал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чуйченко заявил, что в юридическом направлении России де-факто объявлена война. По его словам, страна должна «адекватно защищаться, а иногда и наступать» в этой сфере. Министр отметил, что наиболее крупным делом против России в международных судах стал иск бывших акционеров ЮКОСа.

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