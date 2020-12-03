Москва, , 11:30 — REGNUM Рособрнадзор совместно с ФИПИ запустил навигатор, позволяющий ученикам 9-х и 11-х классов подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) запустили навигатор по материалам, которые будут полезны выпускникам и педагогам при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ) в 2021 году», — говорится в сообщении.

Соответствующий раздел размещён на сайте Рособрнадзора.

Как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, такой ресурс был разработан для облегчения поиска необходимой информации в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: «Материалы были оперативно обновлены с учетом результатов экзаменационной кампании 2020 года и изменений в ЕГЭ и ОГЭ 2021 года».

Чиновник уверен, что опубликованные материалы будут полезны как в рамках школьных уроков, так и для дистанционной и самостоятельной подготовки.