Цхинвал, , 11:34 — REGNUM Участились случаи задержания граждан Грузии при попытке незаконно пересечь грузино-югоосетинскую границу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии, распространенном 2 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

В ведомстве отметили, что в Грузии ухудшилась эпидемиологическая ситуация, а также введены жёсткие карантинные меры, что негативно сказалось на положении многих жителей. По данным КГБ, двое грузинских граждан, задержанные 30 ноября в Цхинвальском районе, сообщили, что покинули страну из-за социальных проблем.

«В ходе предварительного разбирательства нарушители назвали причины, побудившие их совершить противоправное деяние: это — отсутствие условий для существования, невозможность трудоустройства, мизерные пенсии», — отметили в пресс-службе.

В КГБ призвали Тбилиси внимательней следить за ситуацией на грузинских приграничных территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в рамках борьбы с пандемией с 28 ноября ввели ограничения для торговых объектов. Свободно разрешено торговать аптекам и магазинам, которые продают продукты или товары первой необходимости. Рестораны и кафе могут работать только навынос. Представители ресторанного бизнеса накануне вышли на акцию протеста.