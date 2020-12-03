Воронеж, , 11:27 — REGNUM Новый «рекорд» по суточному числу новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Воронежской области 3 декабря. По данным регионального оперативного штаба, за сутки коронавирус выявлен у 353 человек. Предыдущий рекорд был поставлен накануне — сообщалось о 351 новом носителе инфекции.

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В Воронежской области за весь период пандемии подтверждено уже 35 468 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из этого числа 33 238 человек, в том числе 377 пациентов выписаны за минувшие сутки.

Также в регионе за прошедший день подтверждено 14 новых смертей пациентов с COVID-19. Общее число жертв пандемии в Воронежской области составило 909 человек.