Волгоград, , 11:28 — REGNUM В Волгоградской области 3 декабря подтвердили очередное рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 249, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 246 человек, скончались пять пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Госпитализированы в стационары 5873 взрослых и 56 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 665 пациентов. Всего в Волгоградской области выявили 27 тыс. 904 носителя инфекции, прошли лечение и выздоровели 26 тыс. 918 человек.

От осложнений на фоне коронавируса скончались ещё пять пациентов. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 321 смертельный случай.