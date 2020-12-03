Железноводск, Ставропольский край, , 11:30 — REGNUM Фестиваль патриотической песни организовали в Железноводске в День Неизвестного Солдата 3 декабря. В рамках фестиваля обнародовали имена бойцов, которые считались пропавшими без вести и стали известны спустя 75 лет благодаря работе волонтеров поискового движения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Склоняя головы: Россия чтит подвиг Неизвестного Солдата — трансляция»

"Уже к 9 Мая 2021 года эти 36 имен теперь уже известных солдат дополнят нашу «Аллею памяти». Железноводск помнит и чтит каждого воина, не пожалевшего своей жизни во имя Великой Победы», — заявил мэр города Евгений Моисеев.

https://regnum.ru/uploads/docs/2020/12/03/regnum_file_1606984120187528.pdf

В настоящее время ведется работа со списками имен для поиска близких родственников бойцов, для приглашения их на церемонию открытия новых мемориальных пилонов.

Всего мемориал хранит память о 412 героях, похороненных в братской «госпитальной» могиле, на месте которой в 90-х годах прошлого века была открыта «Аллея памяти».

Кроме торжественных мероприятий все школьники Железноводска присоединятся к всероссийскому уроку памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пилоны фронтовикам Великой Отечественной войны, Героям Советского СоюзаАндрею Титенкои Владимиру Ткачеву, ныне живущим на Ставрополье, открыли на Алее почетных граждан края.

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