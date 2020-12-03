Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM В Свердловской области Международный день инвалидов отмечается в режиме онлайн. Об этом сообщает региональный Департамент информполитики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Особые люди нуждаются в помощи — трансляция в Международный день инвалидов»

На сайте областного минсоцполитики размещена видеозапись праздничного мероприятия. Также к людям с инвалидностью и к тем, кто воплощает в жизнь проекты по улучшению качества их жизни, обратился министр Андрей Злоказов.

Кроме того, в Екатеринбурге прошла ярмарка вакансий для инвалидов, которую провёл городской центр занятости. Её провели дистанционно.