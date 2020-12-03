Ашхабад, , 11:22 — REGNUM Власти Туркмении отменили проведение новогодних детских праздничных мероприятий из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает издание Orient.tm.

Отменены новогодние утренники в Ашхабаде, которые проводятся рядом с развлекательным центром «Алем» и у ёлки рядом со зданием торгово-промышленной палаты. Вместе с тем сами ёлки планируется установить.

Кроме того, продлен запрет на работу объектов торговли и общественного питания. Ограничение не распространяется на продуктовые магазины. Запрет продлевается до 1 января 2021 года.

Ранее муфтият Туркмении продлил запрет на посещение мечетей и мест паломничества до конца 2020 года. Отмечается, что все ограничения действуют в профилактических целях. По официальным данным, в стране не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

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