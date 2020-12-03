Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM В четверг, 3 декабря, когда отмечается Международный день инвалидов, в Жилищном комитете Санкт-Петербурга вручат сертификаты на улучшение жилищных условий семьям, имеющим детей-инвалидов.

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Программа улучшения жилищных условия для семей с такими детьми, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, запущена в Петербурге с июля 2020 года.

«Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются социальные выплаты в форме сертификата для приобретения или строительства жилых помещений на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области общей площадью не менее учетного норматива жилищной обеспеченности в размере 10 кв. м на каждого члена семьи», — рассказали в Смольном.

Срок действия сертификата составляет 12 месяцев. На финансирование программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предусмотрено 325 млн руб. ежегодно в период с 2020 по 2022 год.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов потребовал от профильных комитетов держать на контроле состав квартир в строящихся многоквартирных домах.

«На строительном рынке много квартир однокомнатных. А квартир, подходящих для многодетных, для семей с инвалидами — недостаточно», — отметил он.