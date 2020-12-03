Москва, , 11:21 — REGNUM В России за сутки 2 декабря число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, составило 29 502, это максимум с начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 3 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Всего за последние сутки в стране выявлено 28 145 заразившихся коронавирусом, это максимум с начала пандемии.

Таким образом, нарастающим итогом в России выявлено 2 375 546 случаев заражения. От осложнений, вызванных COVID-19, скончался 41 607 пациент, выздоровели — 1 859 851 человек.

Отметим, что предыдущий максимум был зафиксирован 27 ноября, когда было выявлено 27 543 случаев заражения. Затем это число ежедневно снижалось, 2 декабря было выявлено 25 345 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что объём произведённой в стране вакцины от коронавирусной инфекции позволяет приступить к масштабной вакцинации населения.

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