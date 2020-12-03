Москва, , 11:20 — REGNUM Рассматриваемые изменения в Правила дорожного движения о снижении возраста для получения водительских прав с 16 лет следует считать обоснованными и позитивными, учитывая стремление молодых людей как можно раньше научиться управлять транспортным средством и получить водительское удостоверение соответствующей категории, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. ю. н Юрий Саранчук.

«Одновременно с этим понижение возрастных ограничений можно рассматривать и с профилактической точки зрения, как направленное на снижения числа случаев управления транспортными средствами лицами, не имеющими на это права.

Зарубежная практика снижения возрастного предела на получение права управления транспортным средством достаточно разнообразна и в качестве примера можно привести опыт Германии и Франции, Канады, отдельных штатов США, где право управления транспортным средством предоставляется 16−17 лет.

Но есть одно условие — несовершеннолетний водитель управляет автомобилем, а рядом находится сопровождающее лицо — опытный водитель.

При этом молодому автолюбителю как правило выдается временное (ученическое) водительское удостоверение, предусматривающее право управления транспортным средством только в присутствии сопровождающего», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД РФ предложило допускать к экзамену на водительские права граждан с 16 лет. Планируется, что документ вступит в силу 1 апреля 2021 года.

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