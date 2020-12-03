Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM За последние сутки в Петербурге зафиксировали на 16% меньше смертей от COVID-19, чем днем ранее. Об этом сообщает 3 декабря федеральный оперативный штаб.

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За сутки в городе подтвердили 69 летальных исходов. Это второй результат смертности по стране после Москвы (73 смерти в сутки).

Максимальная смертность в Петербурге была зафиксирована 25 ноября и 1 декабря — по 85 летальных случаев по итогам предыдущих суток.

Всего за время пандемии в Петербурге, по официальным данным, скончались от болезни 5668 человек. В России за это же время наступило 41 607 летальных исходов COVID-19, включая 554 за последние сутки.

Добавим, в Петербурге число зараженных коронавирусом к 3 декабря достигло 136 980 человек, в РФ — 2 375 546 человек.

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