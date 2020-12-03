Краснодар, , 11:15 — REGNUM Ещё 170 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 3 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 167 случаях.

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Новые случаи заражения подтверждены в 25 муниципальных образованиях. Лидирует по суточному числу случаев заражений Краснодар — там выявили 67 новых пациентов, 16 пациентов выявлены в Кавказском районе, в Сочи прирост составил 12 человек, восемь — в Павловском районе. Семь случаев заражения зафиксировано в Гулькевичском районе, по шесть — в Апшеронском и Северском районах. По пять новых пациентов в Абинском и Тбилисском районах, по четыре — в Туапсинском и Выселковском районах.

Всего за период пандемии в Краснодарском крае подтверждено 22 589 случая заражения коронавирусом, 15 407 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались 620 человек, в том числе шесть пациентов за минувшие сутки.

В стационарах на 3 декабря лечатся 5366 человек. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ и ЭКМО находятся 55 пациентов.