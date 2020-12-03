Челябинск, , 11:15 — REGNUM В Челябинской области к 3 декабря подтвердили смертельные исходы ещё у 13 пациентов с коронавирусом. Данные приводит региональный оперштаб.

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Восемь человек умерли от COVID-19. Среди них мужчины 53, 73 и 76 лет, а также 55-летняя, 79-летняя, 80-летняя, 83-летняя и 84-летняя женщины. Ещё пятеро ушли из жизни от других заболеваний.

С начала пандемии от ковида в регионе умерли уже 319 человек. Ещё 598 скончались от других причин.