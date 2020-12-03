Стокгольм, , 11:19 — REGNUM В подавляющем большинстве регионов Швеции возникли проблемы с отслеживанием случаев передачи и распространения коронавирусной инфекции среди граждан. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Журналисты издания связались с администрациями всех ленов Швеции. Выяснилось, что в 18 из 21 регионов страны местные власти считают, что отслеживание распространения коронавируса занимает слишком много времени и ресурсов, которых на местах просто не хватает.

Подчеркивается, что во многих ленах Швеции уже невозможно обзвонить всех, у кого ранее был обнаружен COVID-19. Вместо этого все больше и больше регионов используют цифровые технологии. Зараженные коронавирусом граждане получают специальные инструкции, а затем сами связываются с людьми, которые могли подвергнуться воздействию вируса.

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