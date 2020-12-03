Стокгольм, , 11:17 — REGNUM Некоторые прогнозы шведских как независимых, так и государственных вирусологов о том, как будет распространяться коронавирус среди населения Швеции, в ретроспективе оказались полностью ошибочными. В свою очередь, бывший государственный эпидемиолог Юхан Гизеке самокритично относится к своим ранним прогнозам, признавая свое неверное представление о развитии пандемии. Об этом эксперт признался в эфире телеканала SVT.

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Напомним, что весной этого года Гизеке был приглашен действующим эпидемиологом Швеции Андерсом Тегнеллом вновь работать в Агентстве общественного здравоохранения с тем, чтобы помочь выработать стратегию по борьбе с пандемией на национальном уровне.

В частности, в марте Гизеке неоднократно заявлял, что, по его мнению, пандемия коронавируса будет похожа на распространение сезонного гриппа.

«Я думал, что он (коронавирус — прим. ИА REGNUM) будет распространяться как обычный грипп, более равномерно. Теперь мы знаем, что большинство инфицированных, вероятно, не так контагиозны, и поэтому очень сложно создавать какие-то модели. С одной стороны, у нас есть суперраспространители, а с другой — люди, которые вообще никого не заражают», — объяснил Гизеке.

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