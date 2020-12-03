Уфа, , 11:27 — REGNUM Инфекционный центр по проекту центра в Башкирии намерены возвести в Ульяновской области. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 2 декабря делегация Ульяновской области побывала в клинико-диагностическом инфекционном центре в Стерлитамаке, строительство которого было начато 10 октября и завершено 1 декабря. В настоящее время в центре проводятся пусконаладочные работы.

По словам председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, руководство региона планирует перенять опыт Башкирии. Он также отметил, что эта больница может положить началу новому направлению в строительстве медобъектов.

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, опыт строительства инфекционного центра под Уфой в Башкирии был усовершенствован: так появился проект нового центра в Стерлитамаке.

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