Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM В Петербурге продолжается повышение общего и суточного числа зараженных коронавирусом. Так, за последние сутки, по данным оперативного штаба, в городе вирус нашли у 3692 человек. Это на восемь случаев заражения больше, чем днем ранее, но меньше абсолютного «рекорда», зафиксированного 29 ноября (3701 случай в сутки).

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Всего за время пандемии в Северной столице коронавирус обнаружили у 136 980 граждан. Выздоровели от COVID-19 из них 78 004 человека, включая 2940 выписанных за последние сутки. Суточный показатель выписанных при этом почти удвоился по сравнению с предыдущим днем.

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Ранее власти сообщили, что в Петербурге осталось 6% свободных инфекционных коек, и они готовятся перепрофилировать на лечение коронавирусных пациентов еще несколько стационаров.

В России за время пандемии коронавирус нашли у 2 375 546 граждан, включая 28 145 человек в последние сутки в 85 регионах.

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