Варшава, , 11:05 — REGNUM В польском сегменте интернета и в интернет-сообществах в последние дни появились иллюстрации с изображением горящих костелов. Фото распространяют сторонники протестующих против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на аборты. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Ежи Квасьневский, председатель польской правозащитной организации Ordo Iuris, опубликовал в сети два рисунка, распространенных сторонниками «Женской забастовки». На них можно увидеть горящие церкви и надпись «Женский ад», а также красные молнии, являющиеся символом протеста. По мнению правозащитников, это может являться призывом к насилию по отношению к верующим.

Однако по трактовке оппозиционных политиков, поддерживающих протестующих, это не так. Джоанна Клужик-Ростковская, депутат от «Гражданской платформы», ответила на заявление Квасьневского следующим образом: «Эта графика — не призывы к насилию, а символ жестокого обращения с женщинами со стороны католической церкви».

Однако правозащитника такой аргумент не устроил. Квасьневский подчеркнул, что ранее, в течение некоторого времени, со стороны протестующих уже звучали призывы к срывам богослужений и уничтожению религиозных символов.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики. Католическое духовенство поддержало решение Конституционного суда.