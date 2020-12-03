Иваново, , 11:03 — REGNUM Мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата, проводятся в Ивановской области 3 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В районах и городах Ивановской области памятные мероприятия начались с возложения цветов к мемориалам, памятникам и обелискам, связанным с Великой Отечественной войной. Губернатор Станислав Воскресенский возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у мемориала Героям фронта и тыла.

Также регион участвует во всероссийской акции «Огни Памяти». В школах проходят уроки памяти, посвященные Дню Неизвестного Солдата.

День Неизвестного Солдата в России отмечается 3 декабря, он установлен с 2014 года. 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летия разгрома немецких войск прах Неизвестного Солдата был торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля. В Иваново 9 мая 2014 года также состоялась церемония захоронения останков неизвестного солдата — уроженца Ивановской области, погибшего в 1941 году при обороне Пскова. Героя похоронили возле памятника Героям фронта и тыла.

Всего в годы Великой Отечественной войны из Ивановской области на фронт ушли более 400 тысяч человек, не вернулся домой каждый четвёртый. Более 150 уроженцев региона удостоены звания Героя Советского Союза. Добавим, что 2020 год объявлен в России Годом Памяти и Славы.