Пенза, , 11:04 — REGNUM Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на территории Пензенской области. В период с 3 по 7 декабря на востоке региона ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

Температура воздуха в эти дни ночью опустится до −16…−21 градуса мороза, днем — от 9 до 14 градусов ниже ноля. Жителям рекомендуют избегать переохлаждений и обморожений. Для этого необходимо одеваться в несколько слоев одежды, которая удерживает тепло. В обувь положить теплые стельки, выходить на мороз только в варежках, шапке и с шарфом. Открытые участки лица перед выходом на улицу следует смазать специальным кремом и не одевать металлических украшений. Обморожение конечностей может привести к гангрене и последующей их потере. При длительной прогулке на морозе необходимо зайти в отапливаемое помещение и обогреться.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В период со 2 по 6 декабря местами по региону ожидается аномально холодная погода. Морозную погоду в левобережье среднего Поволжья будет определять мощный сибирский антициклон.

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