Махачкала, , 10:57 — REGNUM Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной системы продлен в Дагестане до 17 декабря 2020 года. Соответствующий указ подписал врио главы республики Сергей Меликов.

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Ранее режим самоизоляции для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в Дагестане был установлен до 3 ноября. Предложение о продлении режима 1 декабря внес руководитель управления Роспотребнадзора по республике Николай Павлов в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Во время указанного заседания главный санитарный врач Дагестана также предложил усилить контроль за соблюдением пожилыми людьми режима самоизоляции. К этой работе, по его мнению, нужно подключить участковых полиции и волонтеров.

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