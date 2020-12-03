Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выписали по выздоровлению от ковида в два раза больше, чем выявили новых носителей коронавируса.

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За прошедшие сутки в регионе выявили 210 новых зараженных, что на один случай больше, чем днем ранее, а выписали 437 человек. Об этом 3 декабря сообщили в оперативном штабе.

Отметим, уровень выявляемого заражения в регионе держится на отметках от 200 до 212 случаев в сутки с 18 ноября.

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 17 578 жителей, из которых 12 768 вылечились, еще 4662 продолжают лечение. 148 человек умерли от COVID-19.

В свою очередь региональный оперативный штаб сообщает, что за 1 декабря наибольшее число зараженных в области было выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Выборг (20), Мурино (13), Кириши (11).

В настоящий момент в Ленобласти развернуто 2457 коек из которых 538 свободны (21,9%), в том числе 235 реанимационных.

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