Душанбе, , 10:52 — REGNUM Студентам разрешили пересекать таджикистанско-узбекистанскую границу для обучения в вузах Узбекистана и Таджикистана, 3 декабря сообщает агентство Asia-Plus.

Для пересечения границы студентам необходимо предъявить паспорт, студенческий билет и справку об отсутствии коронавируса. Границу также могут пересекать жители Узбекистана и Таджикистана, чьи близкие родственники проживают в соседнем государстве.

Кроме того, пересечение границы также разрешается гражданам, которые получили разрешение республиканского штаба по противодействию коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Таджикистана и Узбекистана ведут переговоры по возобновлению авиасообщения между двумя государствами. Ранее граница была закрыта из-за ситуации с коронавирусом.

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