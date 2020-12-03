Чебоксары, , 10:52 — REGNUM В Чувашии готовы к массовой вакцинации от COVID-19, которая по поручению президента Владимира Путина начнётся на следующей недели. Об этом сообщает на своей странице в «Инстаграмме» глава Чувашии Олег Николаев.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в республике для всеобщей вакцинации от COVID-19 закуплено необходимое оборудование, подготовлены пункты вакцинации, ожидается поступление вакцины.

«В первую очередь прививать будем медработников и педагогов, то есть тех, кто чаще других подвергается риску заражения или работает с заболевшими. Списки тех, кто хочет привиться, составляются, радует, что таких людей в республике немало», — заявил Олег Николаев.

Глава республики также отметил, что «эффективность вакцины «Спутник V» в Чувашии уже проверена». В сентябре были привиты добровольцы из числа медицинских работников:

«Все перенесли её достаточно комфортно, чувствуют себя хорошо и продолжают работать в «красной зоне».

Отметим, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 12 797 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 11 769 пациентов, скончались 290 пациентов с число жертв COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря во время видеоконференции президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие время будет произведено свыше 2 млн доз вакцины «Спутник V». Первыми прививки сделают врачам и учителям. Вакцинация будет проводиться бесплатно и на добровольной основе.

Напомним, до 10 декабря ожидается поступление в гражданский оборот второй российской вакцины от COVID-19 — разработанного в центре «Вектор» препарата «ЭпиВакКорона».

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