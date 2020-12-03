Владикавказ, , 10:51 — REGNUM В Северной Осетии прокуратура обнаружила грубые нарушения пожарной безопасности в помещениях учебного корпуса педагогического института (ГБОУ ВО СОГПИ) и общежития вуза. Надзорное ведомство направило заявление в суд с требованием приостановки работы института, сообщили 3 декабря в пресс-службе прокуратуры.

«Прокуратурой Затеречного района города Владикавказа в суд направлено исковое заявление о возложении на ГБОУ ВО СОГПИ обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, а также запретить деятельность до полного устранения нарушений», — говорится в сообщении.

Среди многочисленных нарушений требований пожарной безопасности названы в том числе отсутствие во многих местах зданий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, эксплуатация электроповодов с видимыми нарушениями изоляции, наличие горючих материалов на путях эвакуации.

В настоящее время начальникам отделов надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владикавказу и МЧС по региону внесены представления об устранении нарушений законодательства и недопущению их впредь.

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