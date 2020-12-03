Пермь, , 10:46 — REGNUM В Перми ситуация после пожара на кровле пятиэтажного дома по ул. Студенческая признана аварийной. В Мотовилихинском районе города введен режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Утром 3 декабря в школе № 116, где развернут пункт временного пребывания пострадавших жильцов, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием жителей дома. По решению комиссии, кровлю и пострадавшие квартиры восстановят. В первую очередь городские власти и управляющая компания приступят к восстановлению контура отопления дома.

Жителям при необходимости предоставят временное жильё в гостинице «Спутник» или в маневренном фонде. В настоящее время жильцам предоставлен доступ в квартиры, чтобы они забрали вещи и документы. Затем начнется обследование дома.

По данным горадминистрации, в доме проживают 75 человек. 48 человек временно размещены в школе №116 и обеспечиваются питанием.

Напомним, утром 3 декабря загорелась кровля многоэтажного дома. По информации ГУ МЧС, площадь, объятая огнем, составила 200 квадратных метров. На ликвидацию пожара ушло более полутора часов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми для погорельцев готовят гостиницу