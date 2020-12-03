Брянск, , 10:52 — REGNUM В Брянской области 3 декабря выявлено 145 носителей коронавируса, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 3098 тестов. Зарегистрировано семь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией в Брянской области достигло 17 тыс. 720. Выздоровели 15 тыс. 154 человек, в том числе 213 выписаны за минувшие сутки. Скончались семь пациентов, таким образом, всего зарегистрировано 139 летальных исходов.

Всего в регионе лаборатории провели 305 тыс. 908 исследований на коронавирус.