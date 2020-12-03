Бамако, , 10:47 — REGNUM По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), в Мали участились случаи «торговли детьми и их эксплуатации», передаёт BBC Africa со ссылкой на доклад УВКБ ООН.

В докладе отмечается, что всё больше несовершеннолетних вербуются вооруженными группами или их вынуждают работать на золотых приисках. Ситуация усугубляется вооруженным конфликтом, пандемией и ухудшением экономических условий, добавили эксперты УВКБ ООН.

«Поскольку школы остаются закрытыми из-за конфликтов, отсутствия безопасности, коронавируса или забастовок учителей, детей подталкивают к работе на неформальных золотых рудниках, особенно в Гао и Кидале, где многие районы контролируются вооруженными группами», — говорится в докладе.

В УВКБ ООН сообщили, что сеть гуманитарных учреждений задокументировала 230 случаев вербовки детей за первое полугодие 2020 года, по сравнению с 215 случаями за весь 2019 год. Они также обнаружили, что примерно 6000 детей, в основном мальчики, работают на восьми рудниках в западно-африканской стране.

В УВКБ ООН отметили, что дети подвергаются «наихудшим формам детского труда, экономической эксплуатации и физическому, сексуальному и психологическому насилию».

«Гораздо больше детей находятся в опасности в Сахеле, регионе, который становится самым быстрорастущим гуманитарным кризисом в мире», — сказала Джиллиан Тригг, помощник верховного комиссара УВКБ ООН по вопросам защиты детей.