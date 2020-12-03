Казань, , 10:44 — REGNUM В Советском районе Казани появятся девять новых улиц. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов.

Новые формируемые улицы расположатся рядом с гостиничным комплексом «Дубай». Им будут присвоены названия: «улица Процветания — Процветание урамы», «улица Наследия — Наследие урамы», «улица Ихтирам — Ихтирам урамы», «улица Познания — Познание урамы», «улица Вдохновения — Вдохновение урамы», «улица Яхшылык — Яхшылык урамы», «улица Гаделлек — Гаделлек урамы», «улица Гармонии — Гармония урамы», «улица Хикмят — Хикмәт урамы».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Советском районе Казани на площади в 27,7 га построят новый жилой комплекс. На выделенной территории предполагается комплексное строительство 44-х зданий различной этажности. В новом микрорайоне появятся как жилые, так и офисно-торговые помещения. Под жилье предусмотрено порядка 4,7 тыс. квартир комфорт класса. Кроме этого, предусмотрено строительство детсадов и школы. В непосредственной близости расположится станция метро. Застройщик планирует вводить территории поэтапно с 2023 по 2027 годы.

Читайте также: За семь лет в Казани возведут новый жилой комплекс со станцией метро

Читайте развитие сюжета: В Самарской области подвели предварительные итоги года в строительной сфере