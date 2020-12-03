Москва, , 11:01 — REGNUM Российский топливный союз (РТС) попросил не запрещать ночную работу кафе на автозаправочных станциях в Москве. Об этом говорится в письме президента РТС Евгения Аркуши на имя мэра столицы Сергея Собянина.

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В ноябре указом градоначальника обслуживание клиентов в развлекательных заведениях с 23:00 и до 06:00 было запрещено в сязи с эпидемией COVID-19. Ограничение действует до 15 января 2021 года и распространяется на рестораны, кафе, бары, ночные клубы, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения.

Аркуша просит Собянина рассмотреть возможность таких изменений в указе, которые позволили бы оказывать услуги общепита на АЗС в ночное время. На большинстве заправок, отметил он, продают ещё и продукты питания, по меньшей мере 300 столичных заправок имеют кафе, сообщает РИА Новости.

Глава РТС сослался на разъяснение Роспотребнадзора, согласно которому заправки — это не место массового скопления людей, а развлекательных мероприятий там не бывает. В топливном союзе запрет на ночную работу кафе на АЗС считают избыточным.