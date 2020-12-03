Москва, , 10:36 — REGNUM В юридическом направлении России де-факто объявлена война. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Юридические войны Moneyball.info

«Обстановка очень непростая, тяжелая. Действительно, России фактически объявлена юридическая война», — сказал Чуйченко.

По его словам, страна должна «адекватно защищаться, а иногда и наступать» в этой сфере.

Чуйченко отметил, что наиболее крупным делом против России в международных судах стал иск бывших акционеров ЮКОСа.