Лос-Анджелес, США, , 10:35 — REGNUM Власти Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) потребовали, чтобы все жители оставались дома из-за увеличения случаев заражения коронавирусной инфекцией. Постановление опубликовано на сайте мэра города Эрика Гарсетти.

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В мэрии предупредили, что город приблизился к «сокрушительному переломному моменту», когда больничный фонд перестанет справляться с госпитализациями. В связи с этим нужны строгие санитарные ограничения, которые действовали весной.

«Все лица, проживающие в Лос-Анджелесе, обязаны оставаться дома», — говорится в постановлении Гарсетти.

Бездомным власти обещают временное пристанище. На время прекратить работу должны все предприятия и компании, не попадающие под исключения. Вместе с тем разрешено работать больницам, продуктовым магазинам, заправкам, автомастерским, финансовым и другим организациям. Посещать их можно при соблюдении мер безопасности.

Нарушителям постановления пригрозили штрафом и даже тюрьмой.

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