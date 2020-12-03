Москва, , 10:28 — REGNUM Минюст РФ разрабатывает изменения в концепцию развития Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Камера СИЗО Richard Bistrong

«Учреждения ФСИН должны получить определенное преображение. У нас сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения», — сказал Чуйченко.

По его словам, в рамках пилотного проекта ведётся работа по переносу мест заключения подальше от людей на специально созданные для этого площадки.

Чуйченко подчеркнул, что работа ФСИН должна быть более гуманной и ставить в центр внимания — человека, даже несмотря на совершённые им преступления, а также делать всё для его возврата к нормальной жизни.