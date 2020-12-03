Симферополь, , 10:27 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 244 новых случая заражения коронавирусом, сообщил в соцсетях 3 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 233 новых носителях вируса.

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«За 2 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 179 выявлены при обращении за медицинской помощью, 65 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сообщил Аксёнов.

За сутки лаборатории региона обследовали на коронавирус 3930 человек.

Всего за период пандемии на территории Республики Крым заражение коронавирусом подтверждено у 16 063 человек, выздоровели 12 224 человека. Скончались 307 пациентов, в том числе восемь человек — за последние сутки.