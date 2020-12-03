Самара, , 10:29 — REGNUM «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Самарской области из-за тумана. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 3 декабря днем местами в регионе сохранится туман при видимости 500 метров и менее.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», по области ожидается изморозь и слабый ветер. Температура воздуха может понизиться до минус 19 °C. Местами ожидается гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области с 1 декабря по 5 декабря ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9° и более.

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