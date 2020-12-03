Брянск, , 10:31 — REGNUM Победителем XVII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» стала преподаватель Брянского техникума профессиональных технологий и сферы услуг Диана Медведева, сообщает пресс-служба правительства региона. Педагог получила солидный денежный приз.

Диана Медведева в финале конкурса в номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов» представила проект кулинарной студии «Вкус общения». Её идея заключается в проведении студентами-волонтёрами кулинарных мастер-классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект занял первое место, педагогу вручили денежный приз в размере 150 тысяч рублей от партнёра номинации Фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Конкурс «Моя страна — моя Россия» является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».