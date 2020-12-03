Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM В Петербурге на 20% нарастили объемы тестирования жителей на коронавирус. За последние сутки в городе проверили 41 108 человек. При этом днем ранее обследовали лишь около 34 тыс. человек, сообщает оперативный штаб,

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сейчас в Северной столице под медицинским наблюдением находится 2172 человека, из них 48 — в обсерваторе, 618 — на самоизоляции, 1506 — контактные лица,

В справочную службу по теме коронавируса по номеру 122 поступило 2354 вызова. Волонтерам с 5 октября пришли 2288 заявок от граждан на самоизоляции. Заявку можно оставить на горячей линии 8−800−200−34−11.

С начала октября в Петербурге также 35 033 человека получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

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