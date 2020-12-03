Варшава, , 10:22 — REGNUM В среду, 2 декабря, «Национальная женская забастовка» организовала пресс-конференцию, посвященную подведению итогов демонстрации, прошедшей по улицам Варшавы 28 ноября против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на аборт. Организаторы снова не допустили мероприятие ряд СМИ. Об этом передает Polskie Radio 24.

Организаторы не впустили в зал, где проходила пресс-конференция, журналистов ряда государственных и правых СМИ, в частности, TVP Info, TV Republika и wPolsce.pl.

Один из председателей «Женской забастовки» Клементина Суханова прокомментировала данное решение «низким уровнем данных медиа». «Я теряю терпение, когда у наших дверей встают представители государственного телевидения. Они снижают уровень журналистики в Польше. Они работают на уровне мема, а не журналистики. Поэтому, если они хотят, чтобы мы их принимали, пусть позаботятся о своем уровне», — сказала активистка.

Напомним, во второй половине ноября уже была подобная ситуация. Тогда на пресс-конференцию протестующих пытались проникнуть журналисты из государственного телекомпании, однако охранники их не впустили в зал, где проводилось мероприятие.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.