Челябинск, , 10:21 — REGNUM В Челябинской области на лечении находятся уже более девяти тысяч пациентов с COVID-19. Такие данные приводит оперштаб.

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На утро 3 декабря их было 9161. Сутками ранее на лечении находились 8918 таких граждан, а на 1 декабря — 8702. При этом ещё на утро 26 ноября их было менее восьми тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области установлен очередной «рекорд» по числу выявленных носителей коронавируса. За сутки их обнаружили более 300.