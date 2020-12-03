Симферополь, , 10:19 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче креветки на 1,2 млн рублей утвердила прокуратура Республики Крым, сообщили в пресс-службе ведомства.

Житель Черноморского района Крыма обвиняется по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). По версии следствия, в июне 2020 года обвиняемый незаконно выловил более 13,5 тыс. экземпляров креветки черноморской травяной в восточной части озера Панское. Мужчину с поличным задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республики Крым.

Ущерб, причиненный незаконными действиями, оценивается в более чем 1,2 млн рублей. Уголовное дело направлено в Черноморский районный суд для рассмотрения по существу. Также прокуратура направила в суд иск о взыскании суммы ущерба, причиненного государству.