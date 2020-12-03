Уфа, , 10:20 — REGNUM 141 случай заражения коронавирусом выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 14 689 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 12 211 человек, в том числе 71 человек за минувшие 24 часа.

Отмечается, что на лечении в больницах находятся 538 пациентов, а 1854 лечатся на дому. За минувшие сутки в регионе была зарегистрирована смерть одного пациента с COVID-19, а всего в республике умерли 86 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 декабря в регионе 142 случая заражения коронавирусом.

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