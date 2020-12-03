Чебоксары, , 10:18 — REGNUM В Чувашии запустят программу психологической разгрузки для медицинских работников, которые работают с пациентами с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам встречи руководителя Чувашии Олега Николаева с медицинским сообществом.

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Программы релаксации врачей обсудили на совещании о мерах поддержки медицинских работников, участвующих в борьбе с COVID-19. Ректор Института усовершенствования врачей Роман Матвеев сообщил, что комплексы психологической разгрузки чувашские специалисты разработали совместно с врачами из Санкт-Петербурга. Он выступил за тиражирование опыта комнаты психологической разгрузки, созданной в республиканском психиатрическом диспансере.

«Создание комнат или зон психологической разгрузки в перепрофилированных для работы с COVID-19 медицинских организациях позволит нам помочь врачам в это трудное время», — уверен ректор института.

Кроме того, регулярно для медицинских работников проводятся вебинары и тренинги, а также используются аудиогиды для психокоррекционной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Ульяновской области с апреля 2020 года действует региональная программа реабилитации и эмоционального восстановления медицинских работников, которые лечат пациентов с COVID-19. В частности, они проходят курсы оздоровления на базе местных санаториев. Параллельно для них бесплатно организуют экскурсии с посещением 15 тематических локаций, охватывающих ключевые достопримечательности региона.

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