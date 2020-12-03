Москва, , 10:17 — REGNUM Самое заветное желание в новогоднюю ночь для большинства жителей России (35% — здоровья себе, родным, близким и друзьям, приводил данные 3 декабря рекрутинговое агентство Superjob.ru заявили 35% опрошенных.

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Также в преддверии Нового года 8% загадают заработать в 2021 году много денег, 7% — мира на земле и карьерный рост. Мечтают о счастье в новом году 6%. Об окончании пандемии коронавируса — 5%, вступить в брак — 4% респондентов.

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Под бой курантов загадают стабильность, любовь и покупку квартиры 3% граждан, удачи и путешествий — 2%. Другие пожелания есть у 13%. Не стали делиться своими желаниями, а то не сбудутся, 8% респондентов.

Опрос проведен 9—26 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 313 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января собираются смотреть новогодние огоньки по телевизору только 12% жителей России.

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