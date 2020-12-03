Тбилиси, , 10:19 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 4260 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 3 декабря опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 147 636 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 124 568 победили инфекцию, в том числе 2947 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 1387 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 45 — в течение последних суток. В стационаре лечат 6561 пациента, в оборудованных гостиницах — 3867. На карантин поместили 1974 человека.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки выявили 4033 носителя SARS-CoV-2. В тот же период из числа ранее заразившихся коронавирусом сняли с медицинского учета 4061 человека.

Стоит отметить, что в Грузии в рамках борьбы с пандемией с 28 ноября ввели ограничения для торговых объектов. Свободно разрешено торговать аптекам и магазинам, которые продают продукты или товары первой необходимости. Рестораны и кафе могут работать только навынос.

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